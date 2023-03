La Bodega des Andalouses – Feria de Pâques Rue Du docteur Fanton, 7 avril 2023, Arles .

La Bodega des Andalouses – Feria de Pâques

2023-04-07 – 2023-04-10

Arles

Bouches-du-Rhône

Pour danser les Sévillanes, écouter du flamenco, chanter en choeur la misa flamenca, c’est à la bodega des Andalouses qu’il faut être. Les journées seront rythmées par les concerts et animations.



Programme :



Jeudi 6 avril :

Soirée d’inauguration (Privée sur invitation)

19h00 vernissage de l’exposition de Jean Guerrero et de l’affiche de Jean Mansuy

19h30 : Enregistrement public de l’emission spéciale de France Bleue Provence.

21h : Défilé de mode flamenca » fée ta Carmen » by San Drine





Vendredi 7 avril

12h00 Ouverture de l’exposition et dédicace de la revue Mexico Aztecas y toros

19h30 Ouverture de la bodega

21h00 : remise d’un trophée taurin à El Rafi

21h30 et 23h concert du groupe Cocktail flamenco

Minuit SALVE MARIA



Samedi 8 avril

12h00 Ouverture de l’exposition et dédicace de la revue Mexico Aztecas y toros

13h00 Rencontre découverte musicale

19h00 Ouverture de la bodega

21h30 et 23h Concert du groupe Gitano Family

Minuit SALVE MARIA



Dimanche 9 avril :

10h30 : défilé de calèches et chevaux en centre-ville avec les groupes de sévillanes

12h30 : Homélie inspirée de la Misa flamencaavec les chants du Coro Rociero Flores de Sal

13h30 : remise du trophée taurin à Léa Vicens – rejoneadora

19h30 : ouverture de la bodega

21h30 et 23h Ballet Ojalà

Minuit SALVE MARIA



Lundi 10 avril :

12h00 : ouverture de l’exposition et Rencontre découverte musicale

13h00/15h00 : dédicace de la revue Mexico Aztecas y toros

Cette année encore, la bodega des Andalouses reviennent pour animer l’église des Frères Prêcheurs.

lesandalouses@aliceadsl.fr +33 6 65 22 08 75

