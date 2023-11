RENCONTRE AMBIANCÉE AVEC LES SAPEURS-POMPIERS DE PRÉFAILLES-LA PLAINE Rue du Docteur Drouart Préfailles, 2 décembre 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

Les Sapeurs-Pompiers de Préfailles et La Plaine se mobilent pour le Téléthon 2023..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Rue du Docteur Drouart

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Préfailles and La Plaine fire departments are mobilizing for the Telethon 2023.

Los cuerpos de bomberos de Préfailles y La Plaine se movilizan para el Telemaratón 2023.

Die Feuerwehren von Préfailles und La Plaine mobilisieren sich für den Telethon 2023.

Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire