Concert de printemps par L’Harmonie de Lignières Rue du Docteur Bonnet Lignières, 15 juin 2024, Lignières.

Lignières,Cher

L’Harmonie de Lignières, sous la direction du chef d’orchestre Alain Gougry, vous propose son concert de printemps aux Bains Douches..

Samedi 2024-06-15 20:00:00 fin : 2024-06-15 . .

Rue du Docteur Bonnet

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



The Harmonie de Lignières, under the direction of conductor Alain Gougry, presents its spring concert at the Bains Douches.

La Harmonie de Lignières, bajo la dirección de Alain Gougry, presenta su concierto de primavera en los Bains Douches.

Die Harmonie von Lignières, unter der Leitung des Dirigenten Alain Gougry, bietet Ihnen ihr Frühlingskonzert in den Bains Douches an.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT LIGNIERES