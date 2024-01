Spectacle familial : Vertumne par Manu GALURE Rue du Docteur Bonnet Lignières, samedi 23 mars 2024.

Lignières Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-23

fin : 2024-03-23

Après une tournée de deux ans à travers la France, plus de 400 concerts et 10 000 kilomètres à pied, le troubadour revient inspiré comme jamais. Il grimpe sur les pianos, mais installe avec délicatesse, entre deux instants de fracas, une douceur et une tendresse qu’on ne lui soupçonne pas. Dès 8 ans

Voilà plus de dix ans que Manu Galure chante. On l’a vu seul en scène ou en troupe, on l’a vu utiliser des instruments étranges, on l’a vu jouer du piano beaucoup, on l’a entendu crier et taper du pied, et parfois en première partie de Jacques Higelin, Thomas Fersen ou Anne Sylvestre.

9 EUR.

Rue du Docteur Bonnet

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire reservations@bainsdouches-lignieres.fr



