Exposition par SAMUEL ROZENBAUM Rue du Docteur Bonnet Lignières, vendredi 15 mars 2024.

Lignières Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Lundi 2024-03-15 09:00:00

fin : 2024-07-12 12:00:00

À chacune de ses expositions, Samuel Rozenbaum partage quelques fragments de son juke-box mental pour nous guider dans des histoires où se mêlent photos à écouter, souvenirs à gratter et chansons à voir. Pour les Bains-Douches, il revisite son premier voyage au Japon, confronté à une autre culture.

Samuel Rozenbaum le répète sans cesse : ses vrais parents, ceux qui lui ont tout appris de la vie, sont des chansons et des films.

À travers les rues inconnues d’Osaka, d’Hiroshima ou de Kanazawa, un Samuel égaré fait face à une vague de solitude. Arrive Alain Souchon et ses paroles mélancoliques, pour le sauver in-extremis tel un maître-nageur harmonique.

Rue du Docteur Bonnet

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire reservations@bainsdouches-lignieres.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par OT LIGNIERES