Exposition photographique de Marylène Eytier « la beauté du geste » Rue du Docteur Bonnet Lignières, 30 août 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Spécialisée dans la photographie de concerts et de spectacles vivants, Marylène met en lumière le geste, l’expression corporelle unique, la signature indicible de l’artiste dans l’exercice de son art sur scène..

Vendredi 2023-08-30 14:00:00 fin : 2023-12-22 18:00:00. EUR.

Rue du Docteur Bonnet

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Specialized in concert and live performance photography, Marylène highlights the gesture, the unique body expression, the unspeakable signature of the artist in the exercise of his art on stage.

Especializada en la fotografía de conciertos y actuaciones en directo, Marylène destaca el gesto, la expresión corporal única, la firma indecible del artista en el ejercicio de su arte en el escenario.

Marylène hat sich auf die Fotografie von Konzerten und Live-Shows spezialisiert. Sie beleuchtet die Geste, den einzigartigen Körperausdruck und die unaussprechliche Handschrift des Künstlers bei der Ausübung seiner Kunst auf der Bühne.

