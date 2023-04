Vide grenier à Chabourlet rue du docteur antoine talon -13200 Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Vide grenier à Chabourlet rue du docteur antoine talon -13200 Arles, 14 mai 2023, Arles. Vide grenier à Chabourlet Dimanche 14 mai, 07h00 rue du docteur antoine talon -13200 Arles Le CIQ Chabourlet anime le quartier en organisant des activités. Ainsi après avoir organisé l’année dernière un repas de quartier et un vide grenier dont les participants se sont montrés enchantés, il relance ses activités 2023 par l’organisation d’un vide grenier.

Celui ci aura lieu le dimanche 14 mai 2023 et se tiendra rue du docteur Antoine Talon (13200 Arles) de 7h à 17h.

Si vous souhaitez participer afin de vendre ou échanger des objets (10 € les 3m), merci de contacter le CIQ Chabourlet aux numéros suivants : 06.34.90.28.38 ou 06.26.97.91.88 Nous vous espèrons nombreuses et nombreux à participer à notre vide grenier.

