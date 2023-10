2ème défi Float du Lac de Caniel Rue du Dessous des Bois Vittefleur, 12 novembre 2023, Vittefleur.

Vittefleur,Seine-Maritime

Le Défi Float de lac de Caniel a été lancé en 2022. La première édition a rassemblé 25 compétiteurs. Nous avons pour ambition d’installer durablement cette compétition dans le temps, avec l’autorisation de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre.

Nous avons voulu une compétition accessible, à un prix modique avec 5h30 de pêche, le café, le repas et le pot inclus pour partager un bon moment. Une attention particulière est accordée aux jeunes pêcheurs avec 5 places réservées et le prêt de float-tube possible..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Rue du Dessous des Bois

Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie



The Lac de Caniel Float Challenge was launched in 2022. The first edition brought together 25 competitors. With the authorization of the Communauté de Communes de la Côte d?Albâtre, our ambition is to establish this competition on a long-term basis.

We wanted to make the competition accessible, at a modest price, with 5h30 of fishing, including coffee, lunch and a drink to share a good time. Special attention has been paid to young anglers, with 5 places reserved and float-tubes available for loan.

El Desafío de Flotadores del Lago de Caniel se puso en marcha en 2022. La primera edición reunió a 25 competidores. Nuestra ambición es establecer esta competición a largo plazo, con la autorización de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre.

Hemos querido que el concurso sea accesible, a un precio módico, con 5 horas y media de pesca, incluyendo café, almuerzo y una copa para compartir un buen rato. Se ha prestado especial atención a los jóvenes pescadores, con 5 plazas reservadas y flotadores disponibles para préstamo.

Die Défi Float de lac de Caniel wurde 2022 ins Leben gerufen. An der ersten Ausgabe nahmen 25 Teilnehmer teil. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diesen Wettkampf mit der Genehmigung der Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre dauerhaft zu etablieren.

Wir wollten einen leicht zugänglichen Wettbewerb zu einem moderaten Preis mit 5,5 Stunden Angeln, Kaffee, Essen und Getränken, um einen guten Moment zu teilen. Besondere Aufmerksamkeit wird jungen Anglern gewidmet, für die 5 Plätze reserviert sind und Float-Tubes ausgeliehen werden können.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche