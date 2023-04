Animation nature : couleurs d’automne Rue du dessous des bois Grainville-la-Teinturière Grainville-la-Teinturière Catégories d’Évènement: Grainville-la-Teinturière

2023-10-27 10:00:00 – 2023-10-27 12:00:00

Une sortie à la rencontre de l'automne ça vous dit ? Champignons, feuilles mortes et baies colorées vous raconterons leurs histoires puis nous les utiliserons pour de belles créations naturelles et colorées.

