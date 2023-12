CONCERT DE NOËL Rue du Désir Beaumont-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Sarthe

Début : 2023-12-17 15:30:00

fin : 2023-12-17 Concert de Noël organisé par l’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles !.

L’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles vous propose un concert gratuit de Noël à 15h30 en l’Église Notre-Dame de Beaumont-sur-Sarthe le samedi 17 décembre avec les chorales 7/2 Choeur, Dame de Choeur, et Éclats de Voix. Cheffes de choeur : Jeanne Boëlle, Karine CHESNOT-LIGERON et Maïa BILD. .

Rue du Désir Église Notre-Dame

Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire

