Théâtre : les Act’Ouennais Rue du député Disleau Sainte-Ouenne, 14 octobre 2023, Sainte-Ouenne.

Sainte-Ouenne,Deux-Sèvres

Théâtre

Date et horaire de l’événement :les 14-20-21 octobre à 20h30, 15-22 octobre à 14h30

Descriptif : 2 pièces de théâtres amateur : La malle de grand-mère et trente kilomètres à pied.

Contact : lesactouennais@laposte.net

Réservations sur helloasso ou au 06 80 17 26 18 ou 05 49 04 04 05

A la salle des fêtes, rue du député Disleau 79220 Ste-Ouenne

Tarif : 8.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Rue du député Disleau

Sainte-Ouenne 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Theater

Event dates and times: October 14-20-21 at 8:30pm, October 15-22 at 2:30pm

Description: 2 amateur plays: La malle de grand-mère and trente kilomètres à pied.

Contact: lesactouennais@laposte.net

Reservations on helloasso or 06 80 17 26 18 or 05 49 04 04 05

At salle des fêtes, rue du député Disleau 79220 Ste-Ouenne

Price: €8

Teatro

Fecha y hora del evento: del 14 al 21 de octubre a las 20.30 h., del 15 al 22 de octubre a las 14.30 h

Descripción: 2 obras de teatro aficionado: La malle de grand-mère (El baúl de la abuela) y trente kilomètres à pied (Treinta kilómetros a pie).

Contacto: lesactouennais@laposte.net

Reservas en helloasso o en los teléfonos 06 80 17 26 18 o 05 49 04 04 05

En la salle des fêtes, rue du député Disleau 79220 Ste-Ouenne

Precio: 8 euros

Theater

Datum und Uhrzeit der Veranstaltung:14.-20.-21. Oktober um 20.30 Uhr, 15.-22. Oktober um 14.30 Uhr

Beschreibung : 2 Amateurtheaterstücke: La malle de grand-mère (Großmutters Koffer) und trente kilomètres à pied (Dreißig Kilometer zu Fuß).

Kontakt: lesactouennais@laposte.net

Reservierungen auf helloasso oder unter 06 80 17 26 18 oder 05 49 04 04 05

Im Festsaal, rue du député Disleau 79220 Ste-Ouenne

Eintrittspreis: 8

Mise à jour le 2023-09-28 par CC Val de Gâtine