BOMBES À GRAINES & LUDOTHÈQUE – AREPB Rue du Cygne Béziers, 18 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Venez participer à cet atelier et jeux pour les enfants pour sensibiliser sur le développement durable..

2023-10-18 14:00:00 fin : 2023-10-18 17:00:00. .

Rue du Cygne

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Come and take part in this workshop and games for children to raise awareness of sustainable development.

Ven y participa en este taller y juegos para niños para concienciar sobre el desarrollo sostenible.

Nehmen Sie an diesem Workshop und den Spielen für Kinder teil, um das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung zu schärfen.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE