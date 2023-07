Cet évènement est passé RANDO ET COMPAGNIE Rue du Cros Biranques Notre-Dame-de-Londres Catégories d’Évènement: Hérault

Notre-Dame-de-Londres RANDO ET COMPAGNIE Rue du Cros Biranques Notre-Dame-de-Londres, 12 juillet 2023, Notre-Dame-de-Londres. Notre-Dame-de-Londres,Hérault Lors d’une randonnée nocturne, nous marchons dans la fraîcheur du crépuscule et prenons le temps de regarder le soleil se coucher, d’écouter les dernières notes des oiseaux diurnes et de lever les yeux pour découvrir les astres.

L’observation du ciel étoilé est un régal de simplicité dont on ne sort jamais indemne..

Rue du Cros

Biranques

Notre-Dame-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



Randonnées naturalistes accompagnées. En una excursión nocturna, caminamos al fresco del crepúsculo y nos tomamos el tiempo necesario para contemplar la puesta de sol, escuchar las últimas notas de los pájaros diurnos y mirar hacia arriba para descubrir las estrellas.

Observar el cielo estrellado es una delicia en su sencillez, de la que nunca saldrás indemne. Bei einer Nachtwanderung wandern wir durch die kühle Abenddämmerung und nehmen uns die Zeit, den Sonnenuntergang zu beobachten, den letzten Tönen der Tagvögel zu lauschen und nach oben zu blicken, um die Sterne zu entdecken.

