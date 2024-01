Chantier nature participatif rue du Couvent Obernai, samedi 13 janvier 2024.

Le Conservatoire des Sites Alsaciens invite les bonnes volontés à participer à un Chantier Nature pour l’entretien de la prairie de l’Immerschenberg. Vêtements et gants adaptés recommandés.

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace invite toutes les bonnes volontés à participer à un Chantier Nature pour l’entretien écologique de la prairie de l’Immerschenberg. A 9h et à 14 h rendez-vous sur le parking à l’extérieur du couvent de Bischoffsheim. Les vêtements et gants adaptés aux travaux extérieurs sont recommandés. Renseignements au 03 89 83 34 10 ou antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu

rue du Couvent

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



