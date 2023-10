Chantier nature participatif rue du Couvent Obernai, 25 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Le Conservatoire des Sites Alsaciens invite les bonnes volontés à participer à un Chantier Nature pour l’entretien de la prairie de l’Immerschenberg. Vêtements et gants adaptés recommandés..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

rue du Couvent

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



The Conservatoire des Sites Alsaciens invites people of good will to participate in a Nature Workcamp for the maintenance of the Immerschenberg meadow. Appropriate clothing and gloves are recommended.

El Conservatoire des Sites Alsaciens invita a las personas de buena voluntad a participar en un campo de trabajo en la naturaleza para mantener la pradera de Immerschenberg. Se recomienda llevar ropa y guantes adecuados.

Das Conservatoire des Sites Alsaciens lädt alle guten Geister ein, an einem Natur-Camp teilzunehmen, um die Wiese auf dem Immerschenberg zu pflegen. Angemessene Kleidung und Handschuhe werden empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme d’Obernai