GRAINS DE VOLUTES Rue du Coustou Pennautier, 4 décembre 2023, Pennautier.

Pennautier,Aude

Rendez-vous au tas de sable !

Grains de Volutes est une conférence décalée sur la matière et le mouvement.

Le conférencier, passionné de physique, et son acolyte, danseur chevronné quelque peu lunaire, se lancent dans des explications et des expériences autour de surprenants phénomènes sur les vibrations du sable, le relâchement d’un muscle ou la formation d‘un rond de fumée.

L’un après l’autre, ils convoquent le regard du petit Homme que le feu hypnotise et qui jubile de la pierre qui roule dans la pente. Un projet à la fois chorégraphique, plastique et scientifique..

2024-03-22 19:00:00 fin : 2024-03-22 . EUR.

Rue du Coustou

Pennautier 11610 Aude Occitanie



See you at the tas de sable!

Grains de Volutes is an offbeat lecture on matter and movement.

The lecturer, a physics enthusiast, and his sidekick, a somewhat lunar dancer, launch into explanations and experiments on surprising phenomena such as the vibration of sand, the relaxation of a muscle or the formation of a smoke ring.

One after the other, they summon the gaze of little Man, hypnotized by fire and delighted by the stone rolling down the slope. A project that is at once choreographic, visual and scientific.

¡Nos vemos en el tas de sable!

Grains de Volutes es una charla estrafalaria sobre la materia y el movimiento.

El conferenciante, un apasionado de la física, y su compañero, un experimentado bailarín con un toque lunar, se lanzan a explicar y experimentar fenómenos sorprendentes como las vibraciones de la arena, la relajación de un músculo o la formación de una nube de humo.

Uno tras otro, convocan la mirada del hombrecillo hipnotizado por el fuego y encantado por la piedra que rueda ladera abajo. Un proyecto a la vez coreográfico, visual y científico.

Wir treffen uns im Sandhaufen!

Grains de Volutes ist eine schräge Konferenz über Materie und Bewegung.

Der Vortragende, ein leidenschaftlicher Physiker, und sein Sidekick, ein erfahrener Tänzer, der etwas mondsüchtig ist, erklären und experimentieren mit überraschenden Phänomenen wie Sandvibrationen, Muskelentspannung oder der Bildung eines Rauchrings.

Einer nach dem anderen rufen sie den Blick des kleinen Mannes hervor, den das Feuer hypnotisiert und der über den Stein jubelt, der den Hang hinunterrollt. Ein Projekt, das zugleich choreografisch, plastisch und wissenschaftlich ist.

