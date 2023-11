RÉCITAL D’AIMÉ BREES ET MATIA LEVRÉRO Rue du Coustou Pennautier, 31 janvier 2024, Pennautier.

Pennautier,Aude

Aimé et Matia prennent comme terrain de jeu les chants anciens, collectés dans les villages de l’Auvergne au Haut Agenais, en passant par le Languedoc… Des chansons d’amour, des chants de labeurs, des histoires de cocus…

Avec une grande complicité, les deux artistes, férus de métissages musicaux, se plongent dans ce répertoire si particulier, en y ajoutant une liberté tout à fait personnelle. Ils ne laissent jamais de côté l’humour et le plaisir de rencontrer un public..

2024-01-31 18:30:00 fin : 2024-01-31 . EUR.

Rue du Coustou

Pennautier 11610 Aude Occitanie



Aimé and Matia take as their playground the old songs, collected in villages from the Auvergne to the Haut Agenais, via the Languedoc? Love songs, songs of labor, stories of cuckolds?

The two artists, who are passionate about musical cross-fertilization, immerse themselves in this very special repertoire, adding a very personal freedom. They never forget their sense of humor or the pleasure of meeting an audience.

Aimé y Matia toman como campo de juego las viejas canciones, recogidas en los pueblos desde Auvernia hasta el Haut Agenais, pasando por el Languedoc? ¿Canciones de amor, canciones de trabajo, historias de cornudos?

Los dos artistas, apasionados por el mestizaje musical, se sumergen en este repertorio tan especial, añadiéndole su toque personal. Nunca olvidan el humor y el placer de encontrarse con el público.

Aimé und Matia nehmen die alten Lieder, die sie in den Dörfern von der Auvergne über das Languedoc bis zum Haut Agenais gesammelt haben, als Spielplatz Liebeslieder, Lieder von der Arbeit, Geschichten von Gehörnten?

Mit großer Komplizenschaft tauchen die beiden Künstler, die von musikalischen Mischungen begeistert sind, in dieses besondere Repertoire ein und fügen ihm eine ganz persönliche Freiheit hinzu. Dabei lassen sie nie den Humor und das Vergnügen, ein Publikum zu treffen, außer Acht.

Mise à jour le 2023-11-22 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11