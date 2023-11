MÉDISANT Rue du Coustou Pennautier, 26 janvier 2024, Pennautier.

Pennautier,Aude

Dix ans de scène, ça se fête ! Ça se fête où tout a commencé, à Na Loba !

La table est dressée. Au menu, de l’épicé, du râpeux et du piquant. Le gâteau est prêt. Son parfum ? Peu importe, il va finir dans la tête de quelqu’un ! Ce n’est pas pour dire du mal, mais il faut le savoir, Médisant, est une pièce démontée, avec des choux façon grenades !

10 ans déjà ! Ludo a fait quoi en 10 ans ? Deux spectacles, un gamin, un nombre incalculable de scènes, de rencontres mémorables, des douzaines de sketchs dont quelques-uns avec des perles à l’intérieur…

Médisant, c’est un one man chaud patate ! Un best of, où on ne servira pas du réchauffé non plus. De vieilles connaissances, dont Robert, le garde côte du Rhône (le vin, pas le fleuve) côtoieront des nouveaux personnages, et Ludo partagera la scène (et l’addition, c’est une surprise) avec des invités qui ont parsemé ces 10 ans de voyage.

Médisant est écrit à quatre mains (dont deux mains gauches forcément) par Ludo Burgat et Luc Tallieu, avec aussi quelques mains baladeuses porteuses d’idées (Lucie, Fred, Éric…) Médisant se déguste entre amis, alors à table !.

Ten years on the scene is something to celebrate! We’re celebrating where it all began, at Na Loba!

The table is set. On the menu, spicy, raspy and spicy. The cake is ready. What flavor? It doesn’t matter, it’s going to end up in someone’s head! Not to put too fine a point on it, but Médisant is a disassembled piece, with pomegranate-style cabbage!

10 years already! What has Ludo done in 10 years? Two shows, a kid, countless stages, memorable encounters, dozens of sketches, some with pearls inside?

Médisant is a one-man hot potato! A best of, where we won’t be serving up anything reheated either. Old acquaintances, including Robert, the Rhone coast guard (the wine, not the river) will rub shoulders with new characters, and Ludo will share the stage (and the bill, as a surprise) with guests who have dotted his 10 years of travel.

Médisant is written by Ludo Burgat and Luc Tallieu, with a few other hands (Lucie, Fred, Éric…) contributing ideas. Médisant is best enjoyed with friends, so let’s eat!

¡Diez años sobre los escenarios es algo que hay que celebrar! Estamos celebrando donde empezó todo, ¡en Na Loba!

La mesa está puesta. En el menú: picante, rallante y especiado. La tarta está lista. ¿De qué sabor? No importa, ¡acabará en la cabeza de alguien! No es por decir nada malo, pero hay que saber que Médisant es una pieza desmontada, ¡con col granada!

¡10 años ya! ¿Qué ha hecho Ludo en 10 años? ¿Dos espectáculos, un niño, innumerables escenarios, encuentros memorables, decenas de sketches, algunos con perlas dentro?

¡Médisant es un espectáculo unipersonal caliente! Un best of, sin refritos tampoco. Viejos conocidos, como Robert, el bodeguero del Ródano (el vino, no el río) se codearán con nuevos personajes, y Ludo compartirá escenario (y cartel, como sorpresa) con invitados que han salpicado sus 10 años de viaje.

Médisant está escrito por Ludo Burgat y Luc Tallieu (dos de ellos zurdos, por supuesto), a los que se suman algunas otras manos (Lucie, Fred, Éric…) Médisant se disfruta mejor entre amigos, así que ¡a comer!

Zehn Jahre auf der Bühne, das ist ein Grund zum Feiern! Es wird dort gefeiert, wo alles angefangen hat: in Na Loba!

Der Tisch ist gedeckt. Auf der Speisekarte stehen scharfe, kratzige und pikante Gerichte. Der Kuchen ist fertig. Wie er schmeckt? Egal, er wird in jemandes Kopf landen! Es geht nicht darum, etwas Schlechtes zu sagen, aber man muss es wissen: Médisant ist ein zerlegtes Stück mit granatähnlichen Kohlköpfen!

10 Jahre schon! Was hat Ludo in zehn Jahren gemacht? Zwei Theaterstücke, ein Kind, unzählige Bühnenauftritte, denkwürdige Begegnungen, Dutzende von Sketchen, darunter einige mit Perlen im Inneren?

Médisant ist ein heißer One-Man-Sketch mit Kartoffeln! Ein Best of, bei dem auch nichts Aufgewärmtes serviert wird. Alte Bekannte, darunter Robert, der Küstenwächter der Rhône (der Wein, nicht der Fluss), treffen auf neue Charaktere, und Ludo teilt die Bühne (und die Rechnung, das ist eine Überraschung) mit Gästen, die in den letzten 10 Jahren auf der Reise dabei waren.

Médisant wurde von Ludo Burgat und Luc Tallieu vierhändig geschrieben (zwei davon sind natürlich linkshändig), mit einigen anderen Händen als Ideengeber (Lucie, Fred, Eric…). Médisant wird mit Freunden genossen, also zu Tisch!

