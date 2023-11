T’AS PAS VU LÉON Rue du Coustou Pennautier, 2 décembre 2023, Pennautier.

Pennautier,Aude

C’est l’histoire de Gustave, un gars normal, un homme perdu.

Un homme qui a vu se vider les rivières et disparaître la vie des prairies de son enfance.

Un homme qui, trop attaché aux choses du passé, s’est lancé dans une quête qui le dépasse : la recherche de Léon, un papillon disparu il y a 20 ans, qu’il considère comme son ami.

Un homme qui s’est retrouvé trop vite dans un monde froid, gris et triste et qui a, petit à petit, laissé sa folie lui échapper. Un homme qui, ne reconnaissant plus un monde défiguré par un poison invisible qui détruit tout ce qui est vivant, s’est mué en architecte de son propre royaume. Fuyant un système devenu fou, il a décidé de faire resurgir ce qui lui a été pris avec le peu qu’il lui reste. De créer un univers absurde, rempli de lépidopthère, myriapode et mantidae, dans lequel il se sent à l’aise. Un univers enchanté et inquiétant.

Un univers éphémère et fragile comme du papier journal. Un univers où ses souvenirs et ses fabulations lui permettent de retrouver ses merveilles, et peut-être, reprendre sa liberté..

Rue du Coustou

Pennautier 11610 Aude Occitanie



This is the story of Gustave, a normal guy, a lost man.

A man who has seen the rivers empty and the meadows of his childhood disappear.

A man who, too attached to the things of the past, has embarked on a quest that is beyond him: the search for Léon, a butterfly that disappeared 20 years ago, and whom he considers his friend.

A man who found himself too quickly in a cold, gray and sad world, and who gradually let his madness escape him. A man who, no longer recognizing a world disfigured by an invisible poison that destroys all living things, has become the architect of his own kingdom. Fleeing a system gone mad, he decided to resurrect what had been taken from him with what little he had left. To create an absurd universe, filled with lepidoptera, myriapoda and mantidae, in which he feels at home. An enchanted, disquieting universe.

A world as ephemeral and fragile as newsprint. A world where his memories and fantasies allow him to rediscover his wonders, and perhaps regain his freedom.

Esta es la historia de Gustave, un tipo normal, un hombre perdido.

Un hombre que ha visto vaciarse los ríos y desaparecer los prados de su infancia.

Un hombre que, demasiado apegado a las cosas del pasado, se ha embarcado en una búsqueda que le supera: la búsqueda de Léon, una mariposa que desapareció hace 20 años y a la que considera su amiga.

Un hombre que se encontró demasiado pronto en un mundo frío, gris y triste y que, poco a poco, dejó escapar su locura. Un hombre que, al no reconocer ya un mundo desfigurado por un veneno invisible que destruye todos los seres vivos, se ha convertido en el arquitecto de su propio reino. Huyendo de un sistema enloquecido, ha decidido resucitar lo que le ha sido arrebatado con lo poco que le queda. Crear un universo absurdo, lleno de lepidópteros, miriápodos y mántidos, en el que se siente como en casa. Un universo encantado e inquietante.

Un mundo tan efímero y frágil como el papel de periódico. Un mundo en el que sus recuerdos y fantasías le permiten redescubrir sus maravillas, y tal vez recuperar su libertad.

Dies ist die Geschichte von Gustave, einem normalen, verlorenen Mann.

Ein Mann, der mit ansehen musste, wie die Flüsse leerer wurden und das Leben auf den Wiesen seiner Kindheit verschwand.

Ein Mann, der zu sehr an den Dingen der Vergangenheit hängt und sich auf eine Suche begibt, die ihn überfordert: die Suche nach Leon, einem Schmetterling, der vor 20 Jahren verschwand und den er als seinen Freund betrachtet.

Ein Mann, der sich zu schnell in einer kalten, grauen und traurigen Welt wiederfand und nach und nach seinen Wahnsinn an sich abprallen ließ. Ein Mann, der eine Welt nicht mehr erkannte, die von einem unsichtbaren Gift entstellt wurde, das alles Lebendige vernichtet, und der zum Architekten seines eigenen Reiches wurde. Auf der Flucht vor einem verrückt gewordenen System hat er beschlossen, das, was ihm genommen wurde, mit dem Wenigen, was ihm geblieben ist, wieder zum Leben zu erwecken. Ein absurdes Universum voller Lepidoptera, Myriapoda und Mantidae zu erschaffen, in dem er sich wohlfühlt. Ein verzaubertes und beunruhigendes Universum.

Ein Universum, das vergänglich und zerbrechlich wie Zeitungspapier ist. Ein Universum, in dem seine Erinnerungen und Fabulierungen es ihm ermöglichen, seine Wunder wiederzufinden und vielleicht seine Freiheit wiederzuerlangen.

