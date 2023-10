L’ENVOLÉE – PRISE DE TERRE Rue du Coustou Pennautier, 20 octobre 2023, Pennautier.

Pennautier,Aude

MARIONNETTE D’ARGILE / ÉPHEMERE ET FAT MAIN

TOUT PUBLIC + 6 ans

DURÉE 40 MIN

L’un est grand et maladroit, l’autre est précis et droit, on les surnomme bambou et frêne. Inspiré des mouvements des potiers passés au crible du théâtre gestuel, ce duo burlesque modèle des marionnettes d’argile.

De cet artisanat naissent les figures d’un bestiaire fantastique où l’homme et la Terre se mêlent et se démêlent, se forment et se déforment jusqu’à la rupture.

Ce théâtre de matière interroge avec poésie la résilience de la Terre et le rapport qu’entretient l’Homme avec celle-ci..

2023-10-20 19:00:00

Rue du Coustou

Pennautier 11610 Aude Occitanie



CLAY PUPPET / EPHEMERE ET FAT MAIN

ALL ADULTS + 6 years

DURATION 40 MIN

One is tall and clumsy, the other precise and straight, nicknamed bamboo and ash. Inspired by the movements of potters, this burlesque duo models clay puppets.

From this craft are born the figures of a fantastic bestiary where man and Earth mingle and untangle, form and deform to the breaking point.

This theater of matter poetically questions the resilience of the Earth and man?s relationship with it.

MARIONETA DE BARRO / EFÍMERA Y MANO GORDA

A partir de 6 años

DURACIÓN 40 MIN

Uno es alto y torpe, el otro preciso y recto. Se apodan bambú y ceniza. Inspirándose en los movimientos de los alfareros, este dúo burlesco utiliza el teatro gestual para modelar marionetas de arcilla.

De este oficio nacen las figuras de un bestiario fantástico en el que el hombre y la Tierra se mezclan y se desenredan, se forman y se deforman hasta la ruptura.

Este teatro de la materia cuestiona poéticamente la resistencia de la Tierra y la relación entre el Hombre y la Tierra.

MARIONETTE AUS TON / EPHEMERE UND FAT MAIN

ALLE PUBLIKANTEN + 6 Jahre

DAUER 40 MIN

Der eine ist groß und ungeschickt, der andere ist präzise und gerade, man nennt sie Bambus und Esche. Dieses burleske Duo lässt sich von den Bewegungen der Töpfer inspirieren, die durch das gestische Theater gesiebt werden, und modelliert Marionetten aus Lehm.

Aus dieser Handwerkskunst entstehen die Figuren eines fantastischen Bestiariums, in dem Mensch und Erde sich vermischen und entwirren, sich formen und verformen, bis sie zerbrechen.

Dieses Theater der Materie stellt auf poetische Weise die Widerstandsfähigkeit der Erde und die Beziehung des Menschen zu ihr in Frage.

