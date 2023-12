PLANET’ADOS- LES MERCREDIS « LOU GAROU » « GALETTE DES ROIS » Rue du Coustel Roujan Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2024-01-17 13:30:00

fin : 2024-01-17 17:00:00 « Loup Garou » « Galette des Rois » de 13h45 à 17h à l’ALSH de Roujan. Pour le transport : Rendez-vous à Magalas à la Communauté de Communes Les Avant-Monts) ou directement à l’ALSH de Roujan. Sur inscription..

Rue du Coustel

Roujan 34320 Hérault Occitanie

