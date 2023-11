SPECTACLE CRÈCHE VIVANTE, NOËL AU MARAIS Rue du Coteau Chaillé-les-Marais, 16 décembre 2023, Chaillé-les-Marais.

Chaillé-les-Marais,Vendée

Crèche vivante dans une authentique étable du marais. Des acteurs bénévoles vous font vivre la nativité autour d’un conte de Noël, «Simon l’enfant berger», qui raconte la rencontre d’un petit berger avec un jeune rappeur d’aujourd’hui..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Rue du Coteau

Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire



Live nativity scene in an authentic marsh barn. Volunteer actors bring the Nativity to life with a Christmas story, « Simon the Shepherd Boy », about a little shepherd boy who meets a young rapper of today.

Un belén viviente en un auténtico establo del pantano. Actores voluntarios dan vida al Nacimiento con un cuento de Navidad, « Simón el pastorcillo », sobre un pastorcillo que conoce a un joven rapero de hoy.

Lebende Krippe in einem authentischen Stall im Sumpfgebiet. Freiwillige Schauspieler lassen Sie die Geburt Christi erleben. Die Weihnachtsgeschichte « Simon l’enfant berger » erzählt von der Begegnung eines kleinen Hirten mit einem jungen Rapper aus der heutigen Zeit.

