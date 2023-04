Chants Géorgiens Rue du Coteau, cambremer Cambremer Catégories d’Évènement: Calvados

Cambremer

Chants Géorgiens Rue du Coteau, cambremer, 16 avril 2023, Cambremer. Chants Géorgiens Dimanche 16 avril, 10h00 Rue du Coteau, cambremer 20 Journée Découverte !!!

L’association l’Être Enchanté vous propose un stage de Chant polyphoniques de la Géorgie, avec l’association Tsitsinatela Dimanche 16 Avril de 10h à 17h à la salle du coteau. Tarif : 20€ + Repas partagé

Sur réservation !! à contact@etre-enchante.org Rue du Coteau, cambremer rue du coteau, cambremer Cambremer 14340 Cambremer Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@etre-enchante.org »}] [{« link »: « mailto:contact@etre-enchante.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T10:00:00+02:00 – 2023-04-16T17:00:00+02:00

2023-04-16T10:00:00+02:00 – 2023-04-16T17:00:00+02:00 L’Être Enchanté

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu Rue du Coteau, cambremer Adresse rue du coteau, cambremer Ville Cambremer Departement Calvados Lieu Ville Rue du Coteau, cambremer Cambremer

Rue du Coteau, cambremer Cambremer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambremer/

Chants Géorgiens Rue du Coteau, cambremer 2023-04-16 was last modified: by Chants Géorgiens Rue du Coteau, cambremer Rue du Coteau, cambremer 16 avril 2023 Cambremer Cambremer Cambremer Rue du Coteau

Cambremer Calvados