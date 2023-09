Messe de la Nativité Rue du Conseil Turckheim, 24 décembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Messe de Noël pour célébrer la naissance de l’enfant Jésus..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 23:59:00. 0 EUR.

Rue du Conseil

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Christmas mass to celebrate the birth of the baby Jesus.

Misa de Navidad para celebrar el nacimiento del niño Jesús.

Weihnachtsgottesdienst zur Feier der Geburt des Jesuskindes.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme de Colmar