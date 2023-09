Concert de Noël : orgue et flûte accompagnés par la chorale les Pinsons du Vignoble Rue du Conseil Turckheim, 17 décembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Flûte et orgue avec Marie Pierre et Francis AUCLAIR accompagnés des chants de Noël de la chorale des Pinsons du Vignoble de NIedermorschwihr..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:30:00. EUR.

Rue du Conseil

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Flute and organ with Marie Pierre and Francis AUCLAIR, accompanied by Christmas carols from the Pinsons du Vignoble de NIedermorschwihr choir.

Flauta y órgano con Marie Pierre y Francis AUCLAIR, acompañados de villancicos del coro Pinsons du Vignoble de NIedermorschwihr.

Flöte und Orgel mit Marie Pierre und Francis AUCLAIR, begleitet von Weihnachtsliedern des Chors « Les Pinsons du Vignoble » aus NIedermorschwihr.

