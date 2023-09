Le jeu de la crèche Rue du Conseil Turckheim, 17 décembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Reconstitution du jeu de la crèche joué en 1690 par les enfants de la commune, avec la participation de la chorale des Séraphins qui vous enchantera par ses chants..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. EUR.

Rue du Conseil

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Re-enactment of the crib game played in 1690 by the children of the commune, with the participation of the Seraphim choir who will enchant you with their songs.

Recreación del juego de la cuna jugado en 1690 por los niños del municipio, con la participación del coro Séraphins que le encantará con sus canciones.

Nachstellung des Krippenspiels, das 1690 von den Kindern der Gemeinde gespielt wurde, unter Mitwirkung des Seraphim-Chores, der Sie mit seinen Liedern verzaubern wird.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme de Colmar