Exposition: Les manuscrits des ducs de Bourbon XIVe – XVIe siècle Rue du Connétable Chantilly, 7 octobre 2023, Chantilly.

Chantilly Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-07

fin : 2024-01-07

.

Moins célèbre que la bibliothèque du duc de Berry ou celle des rois de France, la librairie des ducs et duchesses de Bourbon est pourtant l’une des principales en France à la fin du Moyen Âge.

En 1661, le duché de Bourbon est attribué au Grand Condé. Le prince récupère à Moulins une quarantaine de manuscrits qui en sont issus et qui forment l’un des noyaux de l’actuel Cabinet des livres de Chantilly. Pour la première fois, ce prestigieux ensemble, où manuscrits italiens précieux voisinent avec de somptueux ouvrages aristocratiques, est offert à la contemplation des amateurs et des curieux. Les personnalités singulières des princes et princesses qui les ont commandés, collectionnés ou chéris, seront célébrées, à la lumière de recherches récentes et de prêts prestigieux.

17

Rue du Connétable

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France



