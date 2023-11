CROSS DE L’ASCU 2023 – URIMÉNIL Rue du cône Uriménil, 26 novembre 2023, Uriménil.

Uriménil,Vosges

7 courses GRATUITES pour tous les âges! Avec des distances adaptées venez tester les parcours d’un cross. Événement idéal pour une sortie en famille avec une ambiance conviviale de l’ASCU !

Venez nombreux. Tout public

Dimanche 2023-11-26 12:00:00 fin : 2023-11-26 17:30:00. 0 EUR.

Rue du cône Stade d’Uriménil

Uriménil 88220 Vosges Grand Est



7 FREE races for all ages! With distances to suit all ages, come and try out the cross-country courses. An ideal family outing in a friendly ASCU atmosphere!

Come one, come all

7 carreras GRATUITAS para todas las edades Con distancias para todas las edades, ven a probar los recorridos de campo a través. Un evento ideal para una excursión familiar en el agradable ambiente del ASCU

Vengan todos

7 KOSTENLOSE Rennen für alle Altersgruppen! Mit angepassten Distanzen können Sie die Strecken eines Crosslaufs testen. Eine ideale Veranstaltung für einen Familienausflug mit der freundlichen Atmosphäre der ASCU!

Kommen Sie zahlreich

Mise à jour le 2023-11-07 par OT EPINAL ET SA REGION