Tournois de tennis de table Rue du Commerce Le Brethon, 21 juillet 2023, Le Brethon.

Le Brethon,Allier

Tournois de tennis de table, à la salle polyvalente de Le Brethon, tous les vendredis soir à partir de 19h00, du 21 Juillet au 18 Août 2023. Manifestation sportive ouverte à tous (4 tables par tirage au sort)..

2023-07-21 fin : 2023-08-18 . .

Rue du Commerce Salle Polyvalente

Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Table tennis tournaments, at the Le Brethon multi-purpose hall, every Friday evening from 7:00 pm, from July 21 to August 18, 2023. Open to all (4 tables per draw).

Torneos de tenis de mesa, en la sala polivalente de Le Brethon, todos los viernes por la tarde a partir de las 19.00 h, del 21 de julio al 18 de agosto de 2023. Este evento deportivo está abierto a todos (4 mesas por sorteo).

Tischtennisturniere, in der Mehrzweckhalle von Le Brethon, jeden Freitagabend ab 19 Uhr, vom 21. Juli bis zum 18. August 2023. Sportliche Veranstaltung für alle (4 Tische werden ausgelost).

Mise à jour le 2023-07-06 par OTI Vallée du Coeur de France