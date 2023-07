FÊTE NATIONALE RUE DU COMMERCE Jœuf, 14 juillet 2023, Jœuf.

Jœuf,Meurthe-et-Moselle

Kermesse

Restauration et buvette sur place

Châteaux gonflables

Défiles des mascottes

Animation DJ Millmatt’Anim

Défilé aux lampions

Feu d’artifice. Tout public

Vendredi 2023-07-14 11:00:00 fin : 2023-07-14 . 0 EUR.

RUE DU COMMERCE SQUARE SERGE LEONARD

Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Fair

Food and refreshments on site

Inflatable castles

Mascot parades

Millmatt’Anim DJ entertainment

Lantern parade

Fireworks display

Feria

Catering y refrescos in situ

Castillos hinchables

Desfile de mascotas

DJ Millmatt’Anim

Desfile de farolillos

Castillo de fuegos artificiales

Kirmes

Essen und Trinken vor Ort

Aufblasbare Schlösser

Paraden der Maskottchen

Unterhaltung DJ Millmatt’Anim

Umzug mit Lampions

Feuerwerk

Mise à jour le 2023-07-07 par MILTOL