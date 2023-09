Ciné-rencontre « Born to ride » avec l’athlète Sébastien Bichon Rue du commerce Coulonges-sur-l’Autize, 14 octobre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

Projection du documentaire relatant le parcours de Sébastien Bichon, médaillé paralympique (Sydney 2000). Homme de dépassement de soi, il concourt à la Born to Ride 2020. Cette folle course cycliste est un défi de 1200 kilomètres à réaliser en 120 h jamais engagé par une personne en situation de handicap. Il se fixe ce challenge, le relève et nous montre que

l’impossible n’existe pas. Il nous raconte comment tout a commencé…

Accès gratuit pour le public, buvette sur place

Organisé par l’UCAI, dans le cadre de la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP).

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Rue du commerce Salle socio-culturelle

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Screening of the documentary about Sébastien Bichon, Paralympic medalist (Sydney 2000). A man who likes to surpass himself, he is competing in the Born to Ride 2020. This crazy bicycle race is a challenge of 1200 kilometers to be completed in 120 hours, never before undertaken by a disabled person. He set himself this challenge, rose to it and showed us that the

impossible does not exist. He tells us how it all began…

Free admission for the public, refreshments on site

Organized by UCAI, as part of the Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) (National Day of Local Commerce)

Proyección del documental sobre Sébastien Bichon, medallista paralímpico (Sydney 2000). Un hombre que quiere superarse a sí mismo, compite en la Born to Ride 2020. Esta loca carrera ciclista es un reto de 1.200 kilómetros a completar en 120 horas que nunca ha emprendido una persona con discapacidad. Se propuso este reto, lo superó y nos demostró que lo

imposible no existe. Nos cuenta cómo empezó todo…

Entrada gratuita para el público, bar de refrescos in situ

Organizado por la UCAI, en el marco del Día Nacional del Comercio Local (JNCP)

Vorführung des Dokumentarfilms über den Werdegang von Sébastien Bichon, Paralympics-Medaillengewinner (Sydney 2000). Als Mann, der über sich selbst hinauswachsen will, nimmt er an der Born to Ride 2020 teil. Dieses verrückte Radrennen ist eine Herausforderung von 1200 Kilometern, die in 120 Stunden bewältigt werden müssen und die noch nie zuvor von einem Menschen mit Behinderung in Angriff genommen wurde. Er stellt sich dieser Herausforderung, meistert sie und zeigt uns, dass

das Unmögliche nicht existiert. Er erzählt uns, wie alles begann…

Freier Zugang für die Öffentlichkeit, Getränke vor Ort

Organisiert von der UCAI, im Rahmen des Nationalen Tages des Nahhandels (JNCP)

