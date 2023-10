Lucienne Eden ou l’île perdue Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan, 19 janvier 2024, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Une comédie touchante sur l’écologie et les bouleversements de la préadolescence. Une apocalypse joyeuse pleine de rebondissements !

Lucienne Eden, une enfant à l’énergie insolente et à l’univers loufoque, vit presque seule sur une île préservée depuis le départ de sa mère. Un matin, elle découvre sur la plage un garçon de son âge rejeté par la mer au milieu de déchets plastiques. Peu à peu, ils s’apprivoisent et Lucienne lui fait découvrir son île fantastique où la nature a repris ses droits : forêt de brocolis géants, pandas mangeurs de grizzlis… Mais cet endroit idyllique aux parfums d’enfance est menacé : il va falloir se résoudre à le quitter pour le monde réel. Dès 11 ans.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ce texte reçoit en 2022 le Grand Prix de littérature dramatique Jeunesse 2022..

Rue du Commandant Pardaillan Théâtre le Péglé

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



A touching comedy about ecology and the upheavals of pre-adolescence. A joyful apocalypse full of twists and turns!

Lucienne Eden, a child with a cheeky energy and a zany universe, has been living almost alone on an unspoilt island since her mother left. One morning, on the beach, she discovers a boy her own age washed up by the sea amidst plastic garbage. Little by little, they become friends, and Lucienne introduces him to her fantastic island where nature has reclaimed its rights: a forest of giant broccoli, grizzly-eating pandas? But this idyllic place, with its childhood flavors, is under threat, and Lucienne will have to leave it for the real world. Ages 11 and up.

DID YOU KNOW?

This text was awarded the Grand Prix de littérature dramatique Jeunesse 2022.

Una conmovedora comedia sobre la ecología y los trastornos de la preadolescencia. Un alegre apocalipsis lleno de giros y sorpresas

Lucienne Eden, una niña con una energía descarada y un universo alocado, vive casi sola en una isla virgen desde que su madre la abandonó. Una mañana, en la playa, descubre a un niño de su edad arrastrado por el mar en un montón de basura de plástico. Poco a poco, se hacen amigos y Lucienne le presenta su fantástica isla, donde la naturaleza ha recuperado sus derechos: un bosque de brócolis gigantes, pandas comedores de osos pardos? Pero este lugar idílico, con sabor a infancia, está amenazado: tendrán que abandonarlo para ir al mundo real. A partir de 11 años.

¿SABÍAS QUÉ?

Esta obra ganó el Grand Prix de littérature dramatique Jeunesse 2022.

Eine rührende Komödie über Ökologie und die Umwälzungen der Vorpubertät. Eine fröhliche Apokalypse voller Wendungen!

Lucienne Eden, ein Kind mit frecher Energie und einer verrückten Welt, lebt seit dem Weggang ihrer Mutter fast allein auf einer unberührten Insel. Eines Morgens entdeckt sie am Strand einen Jungen in ihrem Alter, der vom Meer inmitten von Plastikmüll angespült wird. Nach und nach zähmen sich die beiden und Lucienne zeigt ihm ihre fantastische Insel, auf der sich die Natur ihre Rechte zurückerobert hat: Wälder mit riesigem Brokkoli, Pandas, die Grizzlybären fressen? Doch diese Idylle, die nach Kindheit riecht, ist bedroht: Lucienne muss sie verlassen und in die reale Welt zurückkehren. Ab 11 Jahren.

WUSSTEN SIE SCHON?

Dieser Text wurde 2022 mit dem Grand Prix de littérature dramatique Jeunesse 2022 ausgezeichnet.

