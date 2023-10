Lucienne Eden ou l’île perdue – Visite du décor Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan, 18 janvier 2024, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Venez rencontrer les artisans du théâtre : les équipes techniques et artistiques qui œuvrent à chaque représentation pour que le spectacle prenne vie ! Faites partie des privilégiés et découvrez en avant première les coulisses d’un spectacle.

Gratuit sur inscription..

2024-01-18

Rue du Commandant Pardaillan Théâtre du Péglé

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the theater?s craftsmen and women: the technical and artistic teams who bring the show to life with every performance! Be one of the privileged few and get a sneak preview behind the scenes of a show.

Free with registration.

Venga a conocer a los artesanos del teatro: los equipos técnicos y artísticos que trabajan para dar vida al espectáculo en cada representación Sea uno de los pocos privilegiados que podrán ver entre bastidores un espectáculo.

Inscripción gratuita.

Lernen Sie die Handwerker des Theaters kennen: die technischen und künstlerischen Teams, die bei jeder Vorstellung dafür sorgen, dass die Aufführung zum Leben erwacht! Gehören Sie zu den Privilegierten und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen einer Aufführung.

Kostenlos nach Anmeldung.

