Odyssées 2020 Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan, 9 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Trois histoires, trois langues théâtrales contemporaines : chacun dans leur style, les auteurs révèlent l’itinéraire intime d’adolescents osant faire face aux adultes, relever les défis de leur époque et affirmer leur personnalité.

Le jeune Ulysse de Baptiste Amann, en retard au collège, nous raconte son épopée du bus scolaire à la salle de classe, et les épreuves traversées, échos espiègles de

l’œuvre d’Homère.

Le sensible Télémaque de Yann Verburgh, en visite au musée avec sa classe, retrouve son père, soldat repenti, tandis que sa camarade Athéna, militante écologiste, est bien décidée à “sauver les jeunes gens en détresse”.

Enfin la téméraire Léna de Mariette Navarro, dont le père revient après dix ans d’absence porteur d’un étrange récit, ose prendre l’élan pour son propre voyage, son odyssée de jeune femme.

Un spectacle astucieux et énergique à voir en famille pour par.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Rue du Commandant Pardaillan Théâtre le Péglé

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Three stories, three contemporary theatrical languages: each in their own style, the authors reveal the intimate journey of teenagers who dare to face adults, take up the challenges of their time and assert their personality.

Baptiste Amann?s young Ulysses, late for school, recounts his epic journey from the school bus to the classroom, and the ordeals he undergoes, mischievous echoes of Homer?s work

homer’s work.

Yann Verburgh’s sensitive Télémaque, visiting a museum with his class, meets up with his father, a repentant soldier, while his classmate Athéna, an environmental activist, is determined to ?save young people in distress?

Last but not least, Mariette Navarro?s daring Léna, whose father returns after a ten-year absence with a strange tale, dares to embark on her own journey, her own odyssey as a young woman.

A clever, energetic show for the whole family to enjoy together

Tres historias, tres lenguajes teatrales contemporáneos: cada uno a su estilo, los autores revelan el viaje íntimo de unos adolescentes que se atreven a enfrentarse a los adultos, a asumir los retos de su tiempo y a afirmar su personalidad.

El joven Ulysse de Baptiste Amann, que llega tarde a clase, relata su épico viaje desde el autobús escolar hasta el aula, y las pruebas por las que ha pasado, con traviesos ecos de la obra de Homero

la obra de Homero.

El sensible Télémaque de Yann Verburgh, de visita en el museo con su clase, se encuentra con su padre, un soldado arrepentido, mientras que su compañera Athéna, activista medioambiental, está decidida a « salvar a los jóvenes en apuros ».

Por último, la audaz Léna de Mariette Navarro, cuyo padre regresa tras diez años de ausencia con una extraña historia, se atreve a emprender su propio viaje, su propia odisea como mujer joven.

Un espectáculo inteligente y enérgico para disfrutar en familia

Drei Geschichten, drei zeitgenössische Theatersprachen: Die Autoren zeigen in ihrem jeweils eigenen Stil den intimen Weg von Jugendlichen, die es wagen, sich den Erwachsenen zu stellen, die Herausforderungen ihrer Zeit anzunehmen und ihre Persönlichkeit zu behaupten.

Der junge Odysseus von Baptiste Amann, der zu spät in die Schule kommt, erzählt uns von seiner Reise vom Schulbus bis zum Klassenzimmer und von den Prüfungen, die er durchlebt, ein schelmisches Echo von

homers Werk.

Der sensible Telemachus von Yann Verburgh besucht mit seiner Klasse ein Museum und trifft seinen Vater, einen geläuterten Soldaten, wieder, während seine Mitschülerin Athena, eine Umweltaktivistin, fest entschlossen ist, « junge Menschen in Not zu retten ».

Mariette Navarros kühne Lena schließlich, deren Vater nach zehn Jahren Abwesenheit mit einer seltsamen Geschichte zurückkehrt, wagt es, sich auf ihre eigene Reise, ihre Odyssee als junge Frau, zu begeben.

Ein pfiffiges und energiegeladenes Stück, das man mit der ganzen Familie anschauen kann, um zu erfahren, wie man die Welt verändern kann

