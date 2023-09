Up! Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan, 21 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Découvert avec Mokofina accueilli en 2021, Kristof Hiriart invite petits et grands à un nouveau voyage.

Une échelle construite morceau par morceau, des objets de bois, de peau, de pierre et un corps-orchestre. Kristof Hiriart explore les matières, les sons ainsi que son propre corps. Une invitation à gravir les échelons, à grandir et à aller plus haut…

« L’enfant grandit et c’est une préoccupation de tous les instants ; l’adulte l’incite même à aller plus vite, trop vite parfois. Je crois qu’on ne peut grandir que jusqu’à sa propre hauteur. Les éléments de ma construction sont à portée de ma main, de ma vue, de mon corps, de ma voix, mais parfois tout m’échappe. » Kristof Hiriart.

Dès 6 mois.

Rue du Commandant Pardaillan Théâtre le Péglé

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discovered with Mokofina, welcomed in 2021, Kristof Hiriart invites young and old on a new journey.

A ladder built piece by piece, objects of wood, skin, stone and a body-orchestra. Kristof Hiriart explores materials, sounds and his own body. An invitation to climb the ladder, to grow and reach higher?

« Children grow, and this is a constant preoccupation; adults even encourage them to go faster, sometimes too fast. I believe that you can only grow as tall as you are. The elements of my construction are within reach of my hand, my sight, my body, my voice, but sometimes everything escapes me. » Kristof Hiriart.

From 6 months

Descubierto con Mokofina, acogido en 2021, Kristof Hiriart invita a jóvenes y mayores a un nuevo viaje.

Una escalera construida pieza a pieza, objetos de madera, piel, piedra y un cuerpo-orquesta. Kristof Hiriart explora los materiales, los sonidos y su propio cuerpo. ¿Una invitación a subir la escalera, a crecer y llegar más alto?

« Los niños crecen, y ésta es una preocupación constante; los adultos incluso les animan a ir más deprisa, a veces demasiado deprisa. Yo creo que sólo se puede crecer tan alto como se es. Los elementos de mi construcción están al alcance de mi mano, de mi vista, de mi cuerpo y de mi voz, pero a veces todo se me escapa » Kristof Hiriart.

A partir de 6 meses

Kristof Hiriart, der mit dem 2021 aufgenommenen Mokofina entdeckt wurde, lädt Groß und Klein zu einer neuen Reise ein.

Eine Leiter, die Stück für Stück gebaut wird, Objekte aus Holz, Haut und Stein und ein Körper-Orchester. Kristof Hiriart erforscht die Materialien, die Klänge sowie seinen eigenen Körper. Eine Einladung, die Leiter hochzuklettern, zu wachsen und höher zu gehen?

« Das Kind wächst und das ist eine ständige Sorge; die Erwachsenen drängen es sogar dazu, schneller zu werden, manchmal zu schnell. Ich glaube, dass man nur bis zu seiner eigenen Höhe wachsen kann. Die Elemente meiner Konstruktion sind in Reichweite meiner Hand, meiner Augen, meines Körpers und meiner Stimme, aber manchmal entgleitet mir alles. » Kristof Hiriart.

Ab 6 Monaten

