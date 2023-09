Up! – Atelier parents/enfants Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan, 19 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Atelier parents-enfants I dim. 19 nov. 11h I (30-45 min) LE PÉGLÉ

Découvrez et expérimentez les éléments et instruments du spectacle Up! avec la musicienne Amaia Hiriart.

Gratuit sur inscription. Nombre de places limité. Dès 2 ans.

Rue du Commandant Pardaillan Théâtre le Péglé

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Parent-child workshop I Sun. 19 Nov. 11am I (30-45 min) LE PÉGLÉ

Discover and experiment with the elements and instruments of the Up! show with musician Amaia Hiriart.

Free with registration. Places limited. Ages 2 and up

Taller para padres e hijos I Dom. 19 Nov. 11h I (30-45 min) LE PÉGLÉ

Descubre y experimenta con los elementos e instrumentos del espectáculo Up! con la música Amaia Hiriart.

Gratuito previa inscripción. Plazas limitadas. A partir de 2 años

Eltern-Kind-Workshop I So. 19 Nov. 11h I (30-45 min) LE PÉGLÉ

Entdecken und experimentieren Sie mit der Musikerin Amaia Hiriart mit den Elementen und Instrumenten der Aufführung Up!

Kostenlos nach Anmeldung. Begrenzte Anzahl von Plätzen. Ab 2 Jahren

