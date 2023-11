BOURSE AUX JOUETS Rue du commandant Laflotte Seuil-d’Argonne, 24 novembre 2023, Seuil-d'Argonne.

Seuil-d’Argonne,Meuse

Bourse aux jouets organisée à Seuil d’Argonne.

Dépôts sur rendez-vous les 20 et 22 novembre. Vente les 24 et 25 novembre.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 18:30:00 fin : 2023-11-24 21:30:00. 0 EUR.

Rue du commandant Laflotte Salle polyvalente

Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est



Toy fair organized at Seuil d’Argonne.

Drop-off by appointment on November 20 and 22. Sale on November 24 and 25.

Feria del juguete organizada en Seuil d’Argonne.

Entrega con cita previa los días 20 y 22 de noviembre. Venta los días 24 y 25 de noviembre.

Spielzeugbörse in Seuil d’Argonne organisiert.

Abgabe nach Vereinbarung am 20. und 22. November. Verkauf am 24. und 25. November.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT COEUR DE LORRAINE