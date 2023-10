Halloween Rue du Commandant Georges Barlier Val-d’Oire-et-Gartempe, 31 octobre 2023, Val-d'Oire-et-Gartempe.

Val-d’Oire-et-Gartempe,Haute-Vienne

Après avoir joué à des jeux terrifiants à la médiathèque (organisé par le réseau de lecture du Haut Limousin en Marche), viens défiler déguisé dans les rues de Bussière-Poitevine avant la boum des vampires à la salle des fêtes. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Rue du Commandant Georges Barlier Salle des fêtes

Val-d’Oire-et-Gartempe 87320 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



After playing terrifying games at the mediatheque (organized by the Haut Limousin en Marche reading network), come and parade in disguise through the streets of Bussière-Poitevine before the vampire party at the salle des fêtes. Children must be accompanied by an adult.

Después de jugar a juegos terroríficos en la biblioteca multimedia (organizada por la red de lectura Haut Limousin en Marche), venga a desfilar disfrazado por las calles de Bussière-Poitevine antes de la fiesta vampírica en la sala del pueblo. Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Nachdem du in der Mediathek gruselige Spiele gespielt hast (organisiert vom Lesenetzwerk Haut Limousin en Marche), kannst du verkleidet durch die Straßen von Bussière-Poitevine ziehen, bevor die Vampir-Boom-Party im Festsaal stattfindet. Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Pays du Haut Limousin