RUN DE NOËL – DÉCATHLON LAVAL Rue du Commandant Cousteau Changé, 12 décembre 2023, Changé.

Changé,Mayenne

Venez silloner les rues de Laval et profiter des illuminations lors du RUN de Noël organisé par Décathlon Laval.

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . .

Rue du Commandant Cousteau

Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire



Take to the streets of Laval and enjoy the illuminations during the Christmas RUN organized by Décathlon Laval

Salga a las calles de Laval y disfrute de las iluminaciones durante el RUN de Navidad organizado por Décathlon Laval

Laufen Sie durch die Straßen von Laval und genießen Sie die Beleuchtung beim Weihnachtslauf, der von Decathlon Laval organisiert wird

Mise à jour le 2023-11-24 par eSPRIT Pays de la Loire