BAL TRAD OCCITAN DU RÉVEILLON Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens, 31 décembre 2023, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Vous l’attendiez… Le Voilà! Bonne ambiance en perspective..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 17 EUR.

Rue du Commandant Bru SALLE DU BELVÉDÈRE

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



Have you been waiting for it? Here it is! Great atmosphere ahead.

¿Lo estabas esperando? Ya está aquí Se avecina un gran ambiente.

Haben Sie darauf gewartet? Hier ist er! Gute Stimmung in Aussicht.

Mise à jour le 2023-09-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE