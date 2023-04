VIDE GRENIER Rue du Colonel Victor Bézier Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic

VIDE GRENIER Rue du Colonel Victor Bézier, 19 novembre 2023, Pornic. Vide-grenier organisé par Deu’Deuch du Pays de Retz, exposition de 2CV..

2023-11-19 à ; fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Rue du Colonel Victor Bézier Salle Polyvalente de Sainte Marie sur Mer

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Garage sale organized by Deu’Deuch du Pays de Retz, 2CV exhibition. Venta de garaje organizada por Deu’Deuch du Pays de Retz, exposición de 2CV. Flohmarkt, organisiert von Deu’Deuch du Pays de Retz, Ausstellung von 2CVs. Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Rue du Colonel Victor Bézier Adresse Rue du Colonel Victor Bézier Salle Polyvalente de Sainte Marie sur Mer Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Rue du Colonel Victor Bézier Pornic

Rue du Colonel Victor Bézier Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

VIDE GRENIER Rue du Colonel Victor Bézier 2023-11-19 was last modified: by VIDE GRENIER Rue du Colonel Victor Bézier Rue du Colonel Victor Bézier 19 novembre 2023 Rue du Colonel Victor Bézier Pornic

Pornic Loire-Atlantique