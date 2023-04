SUPER LOTO Rue du Colonel Victor Bézier Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic

SUPER LOTO Rue du Colonel Victor Bézier, 1 avril 2023, Pornic. Super Loto organisé par l’APEL de l’Ecole Saint Joseph. .

2023-04-01 à ; fin : 2023-04-01 . .

Rue du Colonel Victor Bézier Salle Polyvalente de Sainte Marie sur Mer

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Super Loto organized by the APEL of Saint Joseph School. Super Loto organizado por la APEL del colegio Saint Joseph. Super Loto, das von der APEL der Schule Saint Joseph organisiert wird. Mise à jour le 2023-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Rue du Colonel Victor Bézier Adresse Rue du Colonel Victor Bézier Salle Polyvalente de Sainte Marie sur Mer Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Rue du Colonel Victor Bézier Pornic

Rue du Colonel Victor Bézier Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

SUPER LOTO Rue du Colonel Victor Bézier 2023-04-01 was last modified: by SUPER LOTO Rue du Colonel Victor Bézier Rue du Colonel Victor Bézier 1 avril 2023 Rue du Colonel Victor Bézier Pornic

Pornic Loire-Atlantique