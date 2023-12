Réveillon avec le trio Nathalie Legay Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche, 1 décembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Venez fêter le Réveillon avec le trio Nathalie, Eric et Stéphane !

Au menu dès 20h30 : Ballottine de dinde au foie gras de canard avec magret séché et fruit de saison

Mini bouchée à la reine au ris de veau

Mini bouchée à l’escargot et à la fondue de poireaux

Pâté en croute à la pintade

Tranches de rôti de bœuf en aumônières garnies aux petits légumes

A partir de 21h30 : Soirée dansante avec dessert 2024, mousseux et café

Soirée complète : 46 €

Soirée dansante uniquement : 35 €.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 03:00:00. EUR.

Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Salle des Congrès

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come celebrate New Year’s Eve with the Nathalie, Eric and Stéphane trio!

On the menu from 8:30pm: Ballottine of turkey with duck foie gras, dried duck breast and seasonal fruit

Mini bouchée à la reine with sweetbreads

Mini bouchée with snail and leek fondue

Guinea-fowl pâté en croute

Slices of roast beef in aumônières garnished with baby vegetables

From 9:30pm: Evening dance with dessert 2024, sparkling wine and coffee

Full evening: 46 ?

Evening dance only: 35 ?

Venga a celebrar la Nochevieja con el trío formado por Nathalie, Eric y Stéphane

En el menú a partir de las 20.30 h: Ballottine de pavo con foie gras de pato, magret de pato seco y fruta de temporada

Mini bouchée à la reine con mollejas

Mini bouchée con fondue de caracoles y puerros

Paté de pintada en croute

Lonchas de roast beef en aumônières con guarnición de verduritas

A partir de las 21:30: Baile nocturno con postre 2024, vino espumoso y café

Velada completa: 46 ?

Sólo baile: 35

Feiern Sie Silvester mit dem Trio Nathalie, Eric und Stéphane!

Auf der Speisekarte ab 20:30 Uhr: Putenballotine mit Entenleber, getrockneter Entenbrust und Obst der Saison

Mini-Bouchée à la reine mit Kalbsbries

Mini-Bouchée mit Schnecke und Lauchfondue

Perlhuhnpastete mit Kruste

Rinderbratenscheiben in Aumônières garniert mit kleinem Gemüse

Ab 21.30 Uhr: Tanzabend mit Dessert 2024, Sekt und Kaffee

Abend komplett: 46 ?

Nur Tanzabend: 35 ?

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Pays de Saint-Yrieix