Thé Dansant du Club Arédien des Séniors Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche, 1 décembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Un moment musical sous le signe de la joie et de la convivialité avec Nicole BERGES et ses musiciens ! Pâtisserie et café ou chocolat offerts..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Salle des Congrès

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A musical moment of joy and conviviality with Nicole BERGES and her musicians! Complimentary pastries and coffee or chocolate.

¡Un momento musical de alegría y convivencia con Nicole BERGES y sus músicos! Pasteles y café o chocolate de cortesía.

Ein musikalischer Moment im Zeichen der Freude und Geselligkeit mit Nicole BERGES und ihren Musikern! Gebäck und Kaffee oder Schokolade werden angeboten.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Pays de Saint-Yrieix