Soirée années 80 au profit de l’AFM Téléthon Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche, 9 décembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Faites un bond dans les années 80 le temps d’une soirée !

L’ Association Sportive Arédienne de Volley Ball de Saint-Yrieix, avec la participation des pompiers, vous propose une soirée dansante animée par DJ Alex Animation. Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon.

Animations et surprises durant toute la soirée, buvette et food trucks sur place. Réservation fortement conseillée..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Salle des Congrès

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Step back in time to the ’80s!

The Association Sportive Arédienne de Volley Ball de Saint-Yrieix, with the participation of the Saint-Yrieix fire department, will be hosting a dance party with DJ Alex Animation. All profits will be donated to AFM Téléthon.

Entertainment and surprises throughout the evening, refreshments and food trucks on site. Reservations strongly recommended.

Viaja a los años 80 para salir por la noche

La Association Sportive Arédienne de Volley Ball de Saint-Yrieix, con la participación del cuerpo de bomberos, organiza una fiesta de baile con DJ Alex Animation. Toda la recaudación se destinará a AFM Téléthon.

Animaciones y sorpresas durante toda la velada, refrescos y food trucks in situ. Se recomienda encarecidamente reservar.

Machen Sie für einen Abend einen Sprung in die 80er Jahre!

Der Sportverein Association Sportive Arédienne de Volley Ball de Saint-Yrieix bietet Ihnen unter Mitwirkung der Feuerwehr einen Tanzabend an, der von DJ Alex Animation moderiert wird. Alle Einnahmen gehen an die AFM Téléthon.

Animationen und Überraschungen während des ganzen Abends, Erfrischungsstände und Foodtrucks vor Ort. Reservierungen werden dringend empfohlen.

