Grand thé dansant Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche, 3 décembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Thé dansant organisé par le Club de Loisirs le Rider , animé par Véronique POMIES et son orchestre de l’Aveyron..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Thé dansant organized by Club de Loisirs le Rider, with Véronique POMIES and her Aveyron orchestra.

Baile del té organizado por el Club de Loisirs le Rider, con Véronique POMIES y su orquesta del Aveyron.

Thé dansant organisiert vom Club de Loisirs le Rider , moderiert von Véronique POMIES und ihrem Orchester aus dem Aveyron.

