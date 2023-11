6ème Salon de la madeleine et du chocolat Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche, 25 novembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Madeleines et chocolat seront à l’honneur lors de ces 2 journées, à déguster sans modération !

Au programme : rencontrez le champion du monde de sucre artistique, Yannick MAURIE (démonstrations et créations en direct) vente aux enchères de ses pièces le dimanche (à partir de 16h30), encouragez les participants aux différents concours proposés, allez à la rencontre d’une dizaine d’artisans et fabricants, ravis, comme à chaque édition, de partager leur savoir-faire et profitez-en pour découvrir d’autres stands « coup de cœur » : miel, nougats artisanaux, vins et spiritueux, bougies artisanales en cire…

Tombola proposée sur les 2 journées en partenariat avec le Lions Club de Saint-Yrieix, 1 € reversé sur chaque ticket vendu à destination d’œuvres caritatives. 1er lot : une œuvre de l’artiste contemporain Patrick LASTHERE

Présence le samedi de Miss Haute-Vienne et ses 2 Dauphines.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Salle des congrès

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Madeleines and chocolate will be in the spotlight on these 2 days, to be enjoyed without moderation!

On the program: meet artistic sugar world champion Yannick MAURIE (live demonstrations and creations), auction off his pieces on Sunday (from 4.30pm), encourage participants in the various competitions on offer, meet a dozen craftsmen and manufacturers, delighted, as always, to share their know-how, and take the opportunity to discover other « coup de c?ur » stands: honey, artisanal nougats, wines and spirits, artisanal wax candles?

Tombola offered on both days in partnership with the Saint-Yrieix Lions Club, with ?1 donated to charity for each ticket sold. 1st prize: a work by contemporary artist Patrick LASTHERE

Presence on Saturday of Miss Haute-Vienne and her 2 runners-up

Las magdalenas y el chocolate estarán en el punto de mira durante estos 2 días, ¡y podrá disfrutar de ellos sin moderación!

En el programa: encuentro con el campeón del mundo de azúcar artístico, Yannick MAURIE (demostraciones y creaciones en directo), subasta de sus piezas el domingo (a partir de las 16.30 h), animar a los participantes en los distintos concursos propuestos, conocer a una decena de artesanos y fabricantes, encantados como siempre de compartir su saber hacer, y aprovechar para descubrir otros stands « coup de coeur »: miel, turrones artesanales, vinos y licores, velas de cera artesanales, etc

En colaboración con el Club de Leones de Saint-Yrieix, durante los dos días se celebrará una rifa por la que se donará 1 euro por cada boleto vendido. 1er premio: una obra del artista contemporáneo Patrick LASTHERE

Miss Haute-Vienne y sus 2 finalistas el sábado

Madeleines und Schokolade werden an diesen beiden Tagen im Mittelpunkt stehen. Probieren Sie sie in vollen Zügen!

Programm: Treffen Sie den Weltmeister im künstlerischen Zucker, Yannick MAURIE (Vorführungen und Live-Kreationen), Versteigerung seiner Stücke am Sonntag (ab 16.30 Uhr), feuern Sie die Teilnehmer der verschiedenen Wettbewerbe an, treffen Sie ein Dutzend Handwerker und Hersteller, die wie bei jeder Veranstaltung ihr Know-how gerne mit Ihnen teilen, und nutzen Sie die Gelegenheit, um andere Stände zu entdecken, die Ihnen gefallen: Honig, handgemachtes Nougat, Weine und Spirituosen, handgefertigte Wachskerzen?

An beiden Tagen wird in Zusammenarbeit mit dem Lions Club Saint-Yrieix eine Tombola angeboten, bei der 1 Euro pro verkauftem Los für wohltätige Zwecke gespendet wird. 1. Preis: ein Werk des zeitgenössischen Künstlers Patrick LASTHERE

Am Samstag werden die Miss Haute-Vienne und ihre beiden Delphine anwesend sein

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Pays de Saint-Yrieix