Octobre Rose : Sport santé avec le Club Arédien de Lutte Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche, 11 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Sport santé avec le Club Arédien de Lutte à 20h15, salle de lutte à Villa Sport. Ouvert à

tous. Dons libres au profit de la Ligue contre le cancer..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . .

Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sport santé with Club Arédien de Lutte at 8:15pm, wrestling room at Villa Sport. Open to

all. Free donations to the Ligue contre le cancer.

Sport santé con el Club Arédien de Lutte a las 20.15 h, sala de lucha en Villa Sport. Abierto a

todos. Donaciones gratuitas a la Ligue contre le cancer.

Gesundheitssport mit dem Club Arédien de Lutte um 20:15 Uhr, Ringerhalle in Villa Sport. Offen für

für alle. Freie Spenden zugunsten der Krebsliga.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Pays de Saint-Yrieix