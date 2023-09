Ocotobre Rose : Marche Rose (5 km) organisée par POM’SY Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche, 7 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Marche Rose (5 km) organisée par POM’SY lors de leur Urban Trail, en partenariat avec

la Ville de Saint-Yrieix. Rdv à 15h30 pour un départ à 16h du parking de Villa Sport. Dons

libres au profit de la Ligue contre le cancer..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Marche Rose (5 km) organized by POM?SY during their Urban Trail, in partnership with

the town of Saint-Yrieix. Meeting at 3.30pm for a 4pm start from the Villa Sport parking lot. Donations

to the Ligue contre le cancer.

Marche Rose (5 km) organizada por POM?SY durante su Urban Trail, en colaboración con

la ciudad de Saint-Yrieix. Encuentro a las 15h30 para la salida a las 16h desde el aparcamiento de la Villa Sport. Donativos

a beneficio de la Liga contra el cáncer.

Rosa Wanderung (5 km), die von POM?SY bei ihrem Urban Trail in Partnerschaft mit der

der Stadt Saint-Yrieix. Treffpunkt um 15:30 Uhr, Start um 16:00 Uhr auf dem Parkplatz von Villa Sport. Spenden

frei zugunsten der Krebsliga.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Pays de Saint-Yrieix