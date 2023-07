Gala d’accordéon dansant Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche, 30 septembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Gala d’accordéon dansant avec Nicole Bergès, Pascal Terrible et Jean-Pierre Roy. Pâtisseries et kir offerts à la pause..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Salle des congrès

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Dancing accordion gala with Nicole Bergès, Pascal Terrible and Jean-Pierre Roy. Pastries and kir offered at the interval.

Gala de baile de acordeón con Nicole Bergès, Pascal Terrible y Jean-Pierre Roy. Pasteles y kir ofrecidos en el intervalo.

Akkordeon-Tanzgala mit Nicole Bergès, Pascal Terrible und Jean-Pierre Roy. In der Pause werden Gebäck und Kir angeboten.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Pays de Saint-Yrieix